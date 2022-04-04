روسيا تضع قمر اتصالات جديداً في مداره الفضائي المحدد

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس أن أحد أقمار الاتصالات الروسية الجديدة وضع في مداره الفضائي المحدد مشيرة إلى أن القمر سيعمل لصالح الشركة المشغلة بعد الانتهاء من اختبارات الطيران التي يخضع لها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المؤسسة قولها في بيان: “إن قمر (اكسبريس ايه ام يو ثري) الروسي نجح في الوصول إلى مداره الثابت المطلوب حول الأرض بعد أن طورته شركة ريشيتنيوف بالتعاون مع الخبراء الروس موضحة أن هذا القمر أطلق إلى الفضاء في الثالث عشر من كانون الأول الماضي مع قمر (اكسبريس ايه ام يو سيفن) الروسي حيث نفذت عملية الإطلاق من قاعدة بايكونور واستخدم فيها صاروخ روسي الصنع.

وأضاف البيان بعد وصول القمر إلى مداره بدأ الخبراء التابعون لوكالة الفضاء الروسية والخبراء الذين ساهموا بتطويره باختبار المعدات الموجودة على متنه وجرت عملية اختبار لأنظمته أيضاً أثناء انتقاله في الفضاء ليصل إلى المدار.

يشار إلى أن روسيا تطور منذ تسعينيات القرن الماضي عدة نماذج من أقمار اكسبريس الصناعية لتستخدمها كأقمار اتصالات لتأمين البث الإذاعي والتلفزيوني وتأمين بعض مناطق الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة وكذلك نقل البيانات إلى روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

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