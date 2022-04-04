روسيا ستردعلى قيام التشيك بطرد دبلوماسيين روس وتصفها بـ(العدائية)

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير التشيكي في موسكو فيتيسلاف بيفونكا إلى مقر الوزارة وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية طرد دبلوماسي روسي من براغ مؤكدة أنها سترد على خطوة التشيك وتصفها بـ “العدائية”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم إنه “تم تسليم السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة رداً على استفزاز آخر مناهض لروسيا من الجانب التشيكي حيث تم الإعلان في 29 آذار الماضي أن مستشار مبعوث السفارة الروسية في براغ شخص غير مرغوب فيه”.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الجانب الروسي أكد لسفير جمهورية التشيك عدم جواز التحريض الذي تروج له وزارة خارجية بلاده ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مؤكدة أن هذه الخطوة العدائية الأخرى التي تعزز المسار الذي اتبعته السلطات التشيكية عمداً لتدمير العلاقات الثنائية “لن تمر دون رد”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق اليوم أن بلادها “لن تقف مكتوفة الأيدي” بعد قراري ألمانيا وفرنسا طرد دبلوماسيين روس في وقت سابق من اليوم.