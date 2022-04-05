نيبينزيا: رفض بريطانيا عقد جلسة لمجلس الأمن حول بوتشا يتعارض مع القوانين الدولية

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن رفض بريطانيا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأحداث في مدينة بوتشا هو أمر سلبي للغاية وغير مسبوق يتعارض مع القوانين الدولية ويقوض الثقة بالغرب وبأوكرانيا.

وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق والثبوتيات حول حادثة مدينة بوتشا “الوكلاء الغربيون ينشرون فبركات عن تصرفات سيئة لروسيا في بوتشا لتشويه سمعتها” متهما بريطانيا بـ “خلق ذريعة كاذبة” لعدم عقد اجتماع لمجلس الأمن اليوم .

وبين نيبينزيا أنه منذ البداية كان واضحا أنه ليس إلا استفزازا مخططا له لتشويه سمعة العسكريين الروس وتجريدهم من الصفات الإنسانية وممارسة الضغط السياسي على روسيا مؤكدا أنه لا علاقة لهم بالفظائع التي ارتكبت بحق السكان المدنيين وأن هناك أدلة تؤكد ذلك سيتم تقديمها لمجلس الأمن بأسرع ما يمكن.

ولفت نيبينزيا إلى أن هناك ادعاءات وتضليل ومواقف من قبل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرهم ترافقت بمحاولات لمنع عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي مؤكدا أن لدى روسيا حقائق دامغة ستقدم لمجلس الأمن لكي لا يتم الانجراف خلف ادعاءات كييف ومموليها.

وقال نيبينزيا إن “ما نراه الآن هو أمر مخجل وغير مسؤول من قبل بريطانيا لجهة استخدامها لمعايير مجلس الأمن” معتبرا إياه استعراض للضعف برز باستغلال الوفود الغربية لتلك لمناورات لإسكات الصوت الروسي.

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