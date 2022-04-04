التصديق على عشرة مشاريع خدمية لبلدة الهامة في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

صدقت محافظة ريف دمشق على تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية في بلدة الهامة منها 6 مشاريع تزفيت وتعبيد ومشروعاً صرف صحي ومشروع إنارة بالطاقة البديلة ومشروع صيانة حاويات نظافة.

رئيس المجلس المحلي في الهامة نصوح كريكر بين في تصريح لمراسلة سانا أن المشاريع ستسهم في الارتقاء بالمستوى الخدمي والواقع السياحي والاقتصادي التي اشتهرت بها البلدة سابقا داعيا الأهالي إلى التعاون والتشارك مع المجلس لتنفيذ المزيد من المشاريع.

وأشار رئيس المجلس إلى أنه سيتم الإعلان عن المشاريع المذكورة وتنفيذها تباعا خلال هذا العام 2022.

سفيرة إسماعيل

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