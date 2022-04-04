رعد: التسلط الأمريكي أفلس اللبنانيين وأوقعهم في أزمة اقتصادية

بيروت-سانا

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد أن التسلط الأمريكي هو الذي أفلس اللبنانيين وأوقعهم في الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية.

ولفت رعد خلال لقاء سياسي جنوب لبنان اليوم إلى أن التسلط الأمريكي وبعد فشله بحصار المقاومة وشعبها عمد إلى حصار مؤسسات الدولة اللبنانية فانهارت وأصبحت عبئاً على الناس.

وقال “نحن معنيون بإعادة بناء هذه المؤسسات لكن ليس وفقاً للطريقة التي يريدها الأمريكي ومن يتعامل معه إنما وفقاً لما يحقق مصلحة بلدنا وشعبنا بكل شرائحه وليس فقط مصلحة بيئتنا المقاومة”.

ودعا رعد اللبنانيين إلى الحوار والتفاهم من أجل بناء البلد بعيداً عن نصائح الأمريكيين وقال “إن الأصوات التي تدعو إلى إقصاء المقاومة عن الحياة السياسية تستجيب للفتنة الأمريكية التي تريد أن تعبث بالأمن والاستقرار في لبنان الذي ينبغي أن يكون سيداً حراً مستقلاً”.

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