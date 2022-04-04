عبد اللهيان: الجشع الأمريكي وراء تعثر محادثات فيينا

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الجشع الأمريكي هو السبب في تعثر محادثات فيينا النووية في حال صح استخدام كلمة تعثر لتوصيف هذه المرحلة مشدداً على أن الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي ممكن في حال تصرفت واشنطن بواقعية.

وقال عبد اللهيان في حسابه على موقع تويتر “إن وزارة الخارجية الإيرانية تعمل بقوة ومنطق من أجل تحقيق المصالح العليا للشعب ومراعاة الخطوط الحمراء دون الخضوع للأطماع الامريكية”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده كشف في وقت سابق أن قضيتين ما زالتا عالقتين في المحادثات دون ذكر التفاصيل إلا أنه قال “إن بلاده تتمسك بخطوطها الحمراء المتمثلة بمصالح الشعب والانتفاع الاقتصادي بمزايا الاتفاق النووي الذي تم إبرامه سابقاً”.

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