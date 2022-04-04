التحاق العشرات بعملية التسوية المستمرة في مراكز الرقة ودير الزور

دير الزور والرقة-سانا

بالتوازي مع استمرارها في مركزي السبخة ودبسي عفنان بريف الرقة تواصلت في مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي عملية التسوية التي أنضم إليها العشرات منذ فتح المركز أول أمس للمرة الثانية منذ انطلاق عملية التسوية الخاصة بأبناء المحافظة في تشرين الثاني الماضي.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن عمليات التسوية الشاملة الخاصة بأبناء دير الزور تواصلت في مدينة الميادين بريف المحافظة الجنوبي الشرقي وسط إقبال كبير من المطلوبين.

وذكر عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم لمراسل سانا أن التسوية تمثل فرصة عظيمة مكنتهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية لافتين إلى أن الدولة هي الملاذ الوحيد والحضن الآمن لأبنائها.

وأشار حسن الحميد إلى أنه جاء من منطقة بعيدة من الجزيرة السورية وقام بإجراء التسوية كي يعود إلى أرضه لافتا إلى أنه عانى كثيراً مع عائلته خلال وجوده في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا قسد نتيجة لغياب الأمن والأمان وعدم توافر خدمات الصحة والتعليم داعياً جميع أبناء الوطن الذين تشملهم التسوية للعودة والاستفادة من هذه الفرصة.

كما بين سعيد العلي أنه فار من الخدمة الإلزامية وقام بإجراء التسوية كي يعود إلى خدمته بينما أوضح بلال الحسين أنه متخلف عن الخدمة الإلزامية وقام بإجراء التسوية تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري والدفاع عن وحدة وسيادة سورية وأكد هادي الموسى أن إجراءات التسوية تتم بكل سهولة ويسر ولا توجد أي عقبات.

وفي الرقة ذكر مراسل سانا أن مركزي التسوية في السبخة بالريف الشرقي وفي منطقة دبسي عفنان بالريف الغربي فتحا اليوم أبوابهما أمام الراغبين بالانضمام اليها وسط اقبال متزايد وإجراءات ميسرة من قبل الجهات المعنية في حين أشاد عدد من الملتحقين بالتسوية بهذه الإجراءات داعين جميع المطلوبين للالتحاق بها والعودة إلى حضن الوطن وإعمار ما خربه الإرهاب.

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