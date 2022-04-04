مؤسسة مياه الحسكة تستلم كمية من مواد التعقيم

الحسكة-سانا

استلمت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة الدفعة الثانية من مواد تعقيم المياه الخاصة بالمشاريع المائية لمدينتي الحسكة والقامشلي من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أن الكمية المستلمة تبلغ 60 طناً من مادة هيبوكلوريد الكالسيوم المعقمة للمياه كانت المؤسسة قد استملت كمية مماثلة منها منذ نحو أسبوعين تم تخصيصها لمشاريع مياه الشرب المغذية لمدينتي الحسكة والقامشلي بهدف تعقيم مياه الشرب لتكون صحية أثناء ضخها للمواطنين المشتركين.

يشار إلى أن مؤسسة المياه كانت قد أجرت مؤخراً صيانات للمشاريع المائية في مشروع مياه علوك ومحطة مياه نفاشة.

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