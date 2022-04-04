توزيع سلات رمضانية على الأسر المحتاجة بالحسكة

الحسكة-سانا

أطلقت جمعية البر والخدمات الاجتماعية مبادرة لتقديم السلات الغذائية للأسر المحتاجة في مدينة الحسكة في إطار مشروع لقمتنا سوا الذي تنفذه مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبين المدير التنفيذي في الجمعية محمد فاتح عباسي في تصريح لمراسل سانا أن المبادرة التي تستمر طيلة شهر رمضان ستقوم بتوزيع كمية ما بين 300 و500 سلة غذائية لافتاً إلى أن توزيع اليوم شمل 50 سلة للأسر الأشد احتياجاً ضمن المدينة حيث تتضمن السلة التي تم شراؤها من المؤسسة السورية للتجارة مواد الزيت النباتي والشاي والتمر والسكر والرز والعدس المجروش.

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