SCS-NET

بلومبيرغ تتوقع أن تحقق روسيا أرباحاً قياسية من صادرات الطاقة رغم العقوبات

2022-04-04

واشنطن-سانا

توقعت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها اليوم أن تزداد أرباح روسيا من صادرات الطاقة لتفوق 300 مليار دولار ووصفت الأرقام المتوقعة للتجارة وميزان المدفوعات الروسي بـ”المبهر” وذلك رغم العقوبات التي فرضها الغرب عليها بذريعة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الوكالة في تقريرها إنه: “على الرغم من الضغط الخانق على الشؤون المالية الروسية من الخارج فإن التوقعات تشير إلى أن موسكو ستحقق مكاسب مالية تصل إلى ما يقارب 321 مليار دولار هذا العام من صادرات الطاقة”.

وأضافت إنه يمكن لروسيا أيضا أن “تتوقع فائضاً قياسياً قد يصل إلى 240 مليار دولار” وهو ما يتوقعه أيضاً المعهد الدولي للمالية العامة الذي قال إن: “العقوبات الحالية لم تتمكن من وقف تدفق العملة الصعبة إلى روسيا”.

ووجدت مراجعة من قبل مجموعة غولدمان ساكس الأميركية لدراسة الخدمات المصرفية والمالية أن فائض الحساب الجاري هذا العام سيصل إلى 205 مليارات دولار ما يكفي بنك روسيا لتلبية طلب القطاع الخاص على النقد الأجنبي والسماح له في النهاية بتخفيف قيود رأس المال.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

بلومبيرغ: الصين رائدة في مجال التشجير وتخطط لإنشاء غابة بمساحة ألمانيا

واشنطن-سانا أكدت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية أن الصين رائدة على مستوى العالم في مجال التشجير …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved