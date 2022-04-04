بلومبيرغ تتوقع أن تحقق روسيا أرباحاً قياسية من صادرات الطاقة رغم العقوبات

واشنطن-سانا

توقعت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها اليوم أن تزداد أرباح روسيا من صادرات الطاقة لتفوق 300 مليار دولار ووصفت الأرقام المتوقعة للتجارة وميزان المدفوعات الروسي بـ”المبهر” وذلك رغم العقوبات التي فرضها الغرب عليها بذريعة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الوكالة في تقريرها إنه: “على الرغم من الضغط الخانق على الشؤون المالية الروسية من الخارج فإن التوقعات تشير إلى أن موسكو ستحقق مكاسب مالية تصل إلى ما يقارب 321 مليار دولار هذا العام من صادرات الطاقة”.

وأضافت إنه يمكن لروسيا أيضا أن “تتوقع فائضاً قياسياً قد يصل إلى 240 مليار دولار” وهو ما يتوقعه أيضاً المعهد الدولي للمالية العامة الذي قال إن: “العقوبات الحالية لم تتمكن من وقف تدفق العملة الصعبة إلى روسيا”.

ووجدت مراجعة من قبل مجموعة غولدمان ساكس الأميركية لدراسة الخدمات المصرفية والمالية أن فائض الحساب الجاري هذا العام سيصل إلى 205 مليارات دولار ما يكفي بنك روسيا لتلبية طلب القطاع الخاص على النقد الأجنبي والسماح له في النهاية بتخفيف قيود رأس المال.

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