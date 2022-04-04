الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال ومستوطنوه اقتحموا الأقصى أكثر من 20 مرة خلال آذار

القدس المحتلة-سانا

كشفت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن قوات الاحتلال ومستوطنيه اقتحموا المسجد الأقصى أكثر من 20 مرة ومنعوا رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 47 وقتاً خلال آذار الماضي.

وأوضحت الأوقاف في تقرير اليوم حول انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الشهر الماضي ونقلته وكالة وفا أن قوات الاحتلال وفرت الحماية لأكثر من 4200 مستوطن لاقتحام الأقصى فيما تعرقل وصول الفلسطينيين إلى المسجد وخاصة أيام الجمعة حيث تكثف حواجزها على أبواب الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة إضافة لإبعاد سلطات الاحتلال عدداً من حراس المسجد والمرابطين فيه عن ساحاته ومنعها لجنة إعادة إعمار المسجد من ترميمه.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل حيث منعت رفع الأذان 47 وقتاً كما أنها تواصل الحفريات في ساحة الحرم لتغيير معالمها.

وذكر التقرير أن مستوطنين أحرقوا مدخل مسجد عباد الرحمن في بلدة زيتا جماعين بمدينة نابلس فيما أغلقت قوات الاحتلال مسجد الحميدية في بلدة الخضر ببيت لحم بوجه الفلسطينيين ومنعتهم من أداء الصلاة فيه أو ترميمه .

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