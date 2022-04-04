انطلاق مهرجان سوق رمضان الخير في دمشق بمشاركة 250 شركة

دمشق- سانا

بمشاركة 250 شركة صناعية وتجارية وطنية انطلقت مساء اليوم في مدينة المعارض القديمة بدمشق فعاليات مهرجان سوق رمضان الخير “سورية بتجمعنا” الذي تقيمه محافظة دمشق بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفتي تجارة دمشق وريفها والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ويقدم المشاركون في المهرجان سلسلة متنوعة من المنتجات الغذائية من الكونسروة والمعلبات والحلويات والمعكرونة والمربيات إضافة إلى المنظفات بمختلف أنواعها والألبسة النسائية والرجالية والولادية والجلديات والأدوات الكهربائية المنزلية.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن هذا المهرجان وغيره من مهرجانات التسوق تتيح الفرصة للبيع المباشر من المنتج للمستهلك ولكسر بعض الحلقات الوسيطة التي يترتب عليها هوامش سعر إضافية مشيرا إلى أن العديد من الشركات تقدم العروض بنسب متنوعة أقل من السوق من 15 إلى 25 بالمئة إضافة إلى عروض ترويجية تساعد بتسويق المنتج خلال المعرض.

وزير الصناعة زياد صباغ أكد أهمية المهرجان الذي يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع ترضي أذواق المستهلكين مشيرا إلى تعاون جميع المشاركين كعمل خيري لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

بدوره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أوضح أن كل مواطن يستطيع الحصول على المواد التي يرغب بها سواء بشكل يومي أو أسبوعي وبالتالي لا حاجة لتخزين المواد مع وجود تشكيلة كبيرة وبأسعار ممتازة لافتا إلى أنه تم الحصول على تعهد من الشركات المشاركة بتخفيض أسعارها.

من جهته محافظ دمشق عادل العلبي أعلن أن هذا المهرجان هو استمرار لمبادرة الخير التي أطلقت العام الماضي بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد من خلال البيع بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك منوها بدور أصحاب الفعاليات المشاركة وتحملها المسؤولية الاجتماعية بتأمين مختلف احتياجات المستهلكين في شهر الصوم بأسعار مقبولة ومخفضة وربح بأقل هامش.

محافظ ريف دمشق معتز أبو النصر جمران لفت إلى أهمية المهرجان عبر تقديم مجموعة كبيرة من السلع من المنتج إلى المستهلك بأسعار أقل من السوق.

من جانبه رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أوضح أن هناك تعاون مع كل الفعاليات الاقتصادية في محافظة دمشق وريفها لتقديم أكبر مهرجان تسوق في شهر رمضان من أجل تقديم سلع بأسعار مخفضة والمساهمة في عملية التدخل الإيجابي وتخفيض الأسعار.

وسيم قطان أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية أوضح أن المشاركة الواسعة للشركات هدفها تأمين أكبر كم من المواد المطلوبة من المواطنين بأسعار مخفضة.

رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى لفت إلى أن الاعداد للمهرجان استغرق شهرين كاملين بهدف تأمين البضائع للمواطنين من المستهلك للمنتج بأقل الأسعار مبيناً وجود 30 منفذا لجمعيات أهلية وخيرية تقدم منتجاتها بالسوق.

أحمد سليمان وطارق السيد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency