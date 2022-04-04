مقتل 12 شخصاً على الأقل جراء أعمال عنف في سجن بالإكوادور

كيتو-سانا

لقي 12 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 10 آخرون جراء أعمال عنف في أحد السجون في الاكوادور .

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الداخلية الإكوادوري باتريسيو كاريلو قوله في تصريح اليوم إن مواجهات وقعت في سجن إل توري بمدينة كوينكا بينما كان السجناء يحاولون السيطرة على السجن ما تسبب بمصرع ما لا يقل عن 12 سجينا وإصابة 10 آخرين بجروح مشيرا إلى أن هناك بعض الزنازين لا تزال تشهد تمردا حتى الآن دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

وكانت أعمال العنف في سجون الإكوادور التي تقول الحكومة إنها مرتبطة بالصراع بين العصابات حول تهريب المخدرات أسفرت عن مقتل 316 شخصا العام الماضي.