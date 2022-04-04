عبداللهيان: واشنطن هي المسؤول المباشر عن إطالة مفاوضات فيينا

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تحميل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن إطالة محادثات فيينا بشأن الملف النووي منتقداً فرض إجراءات حظر جديدة ضد بعض الأفراد والشركات الإيرانية.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن عبد اللهيان قوله خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي “إن إيران جاهزة لاتفاق جيد ومستديم إلا أن الجانب الأميركي هو المسؤول المباشر عن إطالة المفاوضات لغاية الآن بطرحه بعض المطالب الإضافية”.

وحول إعلان هدنة إنسانية لمدة شهرين في اليمن أكد عبد اللهيان ضرورة الإلغاء الكامل للحصار الجائر الذي تفرضه قوى العدوان على الشعب اليمني داعياً إلى إرسال المساعدات الإنسانية إليه.

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