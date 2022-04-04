بحث إمكانية زيادة المشاريع التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الحسكة

الحسكة-سانا

بحث محافظ الحسكة غسان خليل مع رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في سورية كريستوف مارتن مساء اليوم إمكانية تنفيذ مشاريع في مختلف المجالات وخاصة المتعلقة بالصحة والتعليم والمياه.

ودعا خليل إلى ضرورة تحييد الجامعات والمدارس والمشافي ولا سيما أن غالبية المدارس والمشافي خارج الخدمة حالياً بسبب ممارسات ميليشيا (قسد) الأمر الذي حرم نحو عشرة آلاف طالب من إكمال التعليم في كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد ولا توجد أماكن متوفرة لاستيعاب الطلبة بعد تدمير طيران الاحتلال الأمريكي لمقراتهم.

وأشار خليل إلى عدد من الطلبات في المجال الإغاثي والمشاريع التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجالي المياه والصحة والعمل على توسيع هذه المشاريع مبدياً استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات لإنجاز عمل اللجنة.

بدوره رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر قال إنه ستتم دراسة كل الاحتياجات والمطالب التي تم تقديمها مع التواصل مع كل الأطراف لضمان الوصول الآمن إلى محطة مياه علوك التي تؤمن مياه الشرب للحسكة.

وطالب الحضور بضرورة تأمين تجهيزات كهربائية وفنية لمشروع مياه علوك ودعم القطاع الصحي عبر استكمال خطة الصيانة الخاصة بتأهيل المركز الطبي المحدث وسط المدينة ودعم المشاريع الخدمية لمجالس المدن والبلدات.

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