توتنهام يتغلب على نيوكاسل يونايتد بخماسية في الدوري الانكليزي

لندن-سانا

تغلب فريق توتنهام هوتسبير على نيوكاسل يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح نيوكاسل يونايتد التسجيل بهدف في الدقيقة 39 عبر اللاعب فابيان شار ليدرك توتنهام هوتسبير التعادل عبر لاعبه بن ديفيز في الدقيقة 43 بينما سجل بقية الأهداف لتوتنهام هوتسبير كل من مات دوهيرتي وهيونج مين سون وإيميرسون وستيفن بيرجوين في الدقائق 48 و54 و63 و83 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الانكليزي بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

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