استهداف قاعدة لقوات النظام التركي في بعشيقة شمال العراق

بغداد-سانا

تعرضت قاعدة زليكان التي تتمركز فيها قوات تابعة للنظام التركي في منطقة بعشيقة بمحافظة نينوى شمال العراق لهجوم بصاروخين مساء اليوم.

وأشار مصدر أمني في محافظة نينوى لموقع السومرية نيوز العراقي إلى أنه تم استهداف محيط معسكر زليكان بعدد من الصواريخ من دون توفر معلومات حول خسائر ناجمة عن القصف.

وكانت قاعدة زليكان تعرضت في الثاني من كانون الثاني الماضي لهجوم بخمسة صواريخ.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت أواخر عام 2015 على انتهاك حرمة الأراضي العراقية والتمركز في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية عدواناً على العراق وانتهاكا لسيادته وخرقا لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.