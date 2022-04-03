نابولي يفوز على أتالانتا بثلاثية في الدوري الإيطالي

روما-سانا

فاز فريق نابولي على مضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

سجل أهداف نابولي كل من اللاعبين لورنزو إنسيني وماتيو بوليتانو وإليف إلماس في الدقائق 14 من ضربة جزاء و37 و81 على الترتيب بينما سجل هدف أتالانتا الوحيد مارتن دي رون في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 66 نقطة متساوياً بالنقاط مع المتصدر ميلان الذي سيلتقي بولونيا يوم غد في المقابل توقف رصيد أتالانتا عند 51 نقطة وبقي في المركز السابع على سلم ترتيب الكالتشيو.

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