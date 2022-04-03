وزير الاقتصاد السلوفاكي: سندفع ثمن الغاز بالروبل في حال إصرار موسكو على ذلك

براتيسلافا-سانا

أعلن وزير الاقتصاد السلوفاكي ريخارد سوليك اليوم أن بلاده ستقبل إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل في ظل إصرار موسكو على ذلك.

وقال سوليك في تصريحات تلفزيونية “توريدات الغاز لا يمكن وقفها.. وإذا كان شرط مواصلة هذه التوريدات هو دفع ثمن الغاز بالروبل فسوف تمتثل سلوفاكيا لهذا الشرط”.

ولفت سوليك إلى أن التوريدات الروسية تلبي 85 بالمئة من احتياجات بلاده من الغاز الطبيعي مشدداً على أن تنويع مصادر الغاز سيتطلب سنوات عدة.

ودعاً إلى العمل ضمن إطار الاتحاد الأوروبي في هذه المسألة والبحث عن حل مشترك مؤكداً أنه لا يمكن الاستغناء عن الغاز الروسي في ظل الظروف الحالية.

وكان رئيس الوزراء السلوفاكى ادوارد هيجر لم يستبعد في وقت سابق أن تضطر بلاده إلى شراء الغاز الطبيعي من روسيا بالروبل بعد اصدار الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً بهذا الشأن.

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