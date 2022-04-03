50 مليار ليرة موازنة صندوق دعم الإنتاج الزراعي.. الوزير قطنا: يجب أن يكون للدعم أثر مباشر على الفلاحين

دمشق-سانا

وافق مجلس إدارة صندوق دعم الإنتاج الزراعي على الموازنة التقديرية وخطة عمل الصندوق للعام الحالي والبالغة 50 مليار ليرة سورية وعلى الميزانية الختامية للسنة المالية 2021 والبالغة 16.4 مليار ليرة.

وقال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا خلال اجتماع لمجلس إدارة الصندوق في الوزارة اليوم “يجب أن يكون للدعم المقدم هدف واضح وأثر مباشر على الفلاحين وأن تظهر نتائجه في زيادة المساحات المزروعة ونسبة الإنتاج للقطاعين النباتي والحيواني وأن يصل الدعم لمستحقيه في الوقت المناسب” لافتاً إلى أهمية تحسين أداء الصندوق ليكون له أثر فاعل على الأرض ودراسة هذا الأثر بشكل مستمر.

وأشار الوزير قطنا إلى أهمية إعداد قوائم بالتعاون مع البحوث الزراعية بأصناف (الحمص والعدس) المعتمدة والقابلة للحصاد الآلي وتسليمها لمؤسسة إكثار البذار لاعتمادها ونشرها واستخدام التقنيات الحديثة فيها.

وشدد الوزير قطنا على ضرورة الاستمرار بدعم تربية دودة الحرير ووضع برنامج تنفيذي متكامل لذلك وفق مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي بهذا الخصوص وبما يسهم في التأسيس لعمل متكامل في تربية دودة الحرير ابتداء من زراعة أشجار التوت وتوفير البذار حتى كامل سلسلة الإنتاج.

غصوب عبود

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