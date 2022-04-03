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مراسل سانا: عدوان تركي بسلاح المدفعية على قرية الدردارة بمحيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي

2022-04-03

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وكالات: مقتل ستة أشخاص وإصابة تسعة آخرين على الأقل جراء إطلاق نار وسط مدينة ساكرامينتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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