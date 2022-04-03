مراسل سانا: عدوان تركي بسلاح المدفعية على قرية الدردارة بمحيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير لبناني: إنشاء منطقة اقتصادية قرب الحدود مع سورية يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين
2022-04-02
كوبا تقلد السفير السوري وسام الصداقة
2022-04-02
ممثل القرم لدى الرئاسة الروسية: العلاقة مع سورية راسخة ومبنية على اتفاقيات
2022-04-01
مجلس حقوق الإنسان يدين في قرارين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق أبناء الجولان المحتل واستمرار الاستيطان في الأراضي المحتلة
2022-04-01
السفير آلا: مشروع القرار البريطاني حول (حالة حقوق الإنسان في سورية) مسيس ومرفوض
2022-04-01
حداد يبحث مع بريماكوف حل بعض الصعوبات التي تعترض الطلبة السوريين الدارسين في روسيا
2022-04-01
محلل سياسي مصري: يجب دعم سورية لإفشال المخططات الاستعمارية ضد المنطقة
2022-04-01
محليات
أعمال تنظيف وغسيل شوارع في عدة أحياء بحمص
2022-04-03
بسمة أمل.. مبادرة تنموية لأطفال دار الرعاية الاجتماعية بالسويداء
2022-04-03
أول مقهى ثقافي يشغل أشخاصاً مصابين بمتلازمة داون في اللاذقية
2022-04-03
إنجاز أكثر من 18 ألف معاملة ضمن مركز خدمة المواطن بمدينة السويداء
2022-04-03
حملة توعية صحية نفسية تطبق في 140 مدرسة يومياً بمختلف المحافظات
2022-04-03
مبادرة لتشجير الحدائق في مدينة السويداء
2022-04-03
إعادة تأهيل دوار الحمامة والنصب التذكاري لمدخل مدينة درعا الشرقي
2022-04-03
رياضة
انطلاق اختبارات تقييم جرحى الوطن رياضياً في عدة محافظات
2022-04-03
افتتاح صالة الشهيد غزوان أبو زيد الرياضية في حمص بعد إعادة تأهيلها
2022-04-02
النواعير يتأهل إلى الدور النهائي لكأس الجمهورية بكرة القدم للبراعم
2022-04-02
بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة اختتام بطولة الجمهورية للشطرنج
2022-04-02
لاعبو العربي والجيش يتألقون في بطولة الأندية والبيوتات الرياضية المفتوحة للكاراتيه- فيديو
2022-04-02
منتخب دير الزور يتوج بلقب بطولة الجمهورية بكرة الهدف
2022-04-02
مواجهة السنغال وهولندا تفتتح مونديال قطر 2022
2022-04-02
اقتصاد
50 مليار ليرة موازنة صندوق دعم الإنتاج الزراعي.. الوزير قطنا: يجب أن يكون للدعم أثر مباشر على الفلاحين
2022-04-03
غازبروم تؤكد استمرار نقل الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا بشكل منتظم
2022-04-03
وزير الاقتصاد الألماني يحذر من حظر الغاز الروسي
2022-04-03
(حكايا رمضان) معرض يقدم منتجات وأعمال مشروعات متناهية الصغر بالسويداء
2022-04-02
مسؤول إيراني: الطاقة الإنتاجية للنفط الإيراني عادت إلى مستوى ما قبل الحظر
2022-04-02
إيرادات النفط العراقي تسجل في آذار الماضي أعلى مستوى لها منذ خمسة عقود
2022-04-02
749 مستثمراً بالمناطق الحرة السورية ومنح مزايا لتشجيع الأنشطة فيها
2022-04-02
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50 مليار ليرة موازنة صندوق دعم الإنتاج الزراعي.. الوزير قطنا: يجب أن يكون للدعم أثر مباشر على الفلاحين
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2022-04-03
2022-04-03
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