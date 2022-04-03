تنظيم 19 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الماضي

درعا-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا الأسبوع الماضي 19 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب فعاليات مختلفة.

رئيس شعبة حماية المستهلك في المديرية وسام دخل الله ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت مستثمر محطة محروقات في مدينة داعل بمخالفة التصرف بالمواد المدعومة ومخبز بلدة خبب الخاص بمخالفة إنتاج خبز سيىء الصنع ومعتمدي خبز وغاز في بلدتي خربة قيس وطفس بسبب الامتناع عن البيع.

وأضاف دخل الله إن عناصر حماية المستهلك نظموا ضبوطاً بحق أصحاب فعاليات تجارية مختلفة لمخالفات تتعلق بإبراز فواتير شراء غير نظامية مبيناً أن دوريات المديرية سحبت من الأسواق ست عينات من مربى المشمش ودبس الرمان ورب البندورة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

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