مبادرة لتشجير الحدائق في مدينة السويداء

السويداء-سانا

أطلق مركز الشباب في منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بالسويداء اليوم بالتعاون مع مجلس مدينة السويداء مبادرة لتشجير الحدائق العامة بالمدينة.

وأشار منسق مركز الشباب في منظمة المعهد الأوروبي بالسويداء كنان خداج في تصريح لمراسل سانا إلى أن المبادرة جاءت بهدف نشر الغطاء الأخضر في الحدائق وتعزيز ثقافة الزراعة والاهتمام بالبيئة.

ولفت رئيس شعبة الحدائق في مجلس مدينة السويداء المهندس حافظ الخوري في تصريح مماثل إلى أهمية المبادرات التطوعية لإعادة تشجير الحدائق بما يتماشى مع خطة المجلس التي بدأ بها بأكثر من موقع ومستمر بها خلال الفترة القادمة.

ونوه الشاب المتطوع عصمت الحكيم بأهمية هكذا مبادرات وتشجيعها كونها تخدم البيئة وتضفي عليها طابعاً جمالياً فيما وجد الشاب المتطوع ليث أبو صعب فيها رسالة اجتماعية وثقافية وحضارية لتعزيز نواح إيجابية في مجتمعنا.

وذكر المدير التنفيذي لفريق أرض التطوعي طارق أبو مرة أن مشاركتهم بالتشجير اليوم تتماشى مع أهدافهم وتطلعاتهم للمشاركة بإعادة تأهيل الحدائق التي تشكل متنفساً للمواطنين.

ويبلغ عدد الحدائق العامة في مدينة السويداء 17 حديقة مساحتها نحو 126 دونماً كما يوجد 35 دواراً وساحة و9 مسطحات خضراء بمساحة 32 دونماً.

عمر الطويل

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