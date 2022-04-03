الشرطة البريطانية تعتقل 83 ناشطاً بيئياً

لندن-سانا

أعتقلت الشرطة البريطانية اليوم 83 شخصا في مقاطعة اسيكس شرق لندن بعد أن أغلق محتجون على تغير المناخ محطات النفط بالبلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة قولها في بيان “إن مئات النشطاء من مجموعتي ايكستينكشن ريبيليون وجاست ستوب أويل طالبوا بإغلاق محطات النفط في أنحاء بريطانيا واعتلى بعض أنصارهما ناقلات النفط ضمن حملة لإلزام الحكومة بإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري”.

وكانت العاصمة البريطانية لندن شهدت في وقت سابق اليوم احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء طالب فيها المتظاهرون برحيل رئيس الوزراء بوريس جونسون.

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