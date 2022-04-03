استشهاد 3 يمنيين بانفجار لغم في محافظة الجوف

صعدة-سانا

استشهد ثلاثة يمنيين وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات عدوان النظام السعودي شرق محافظة الجوف.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصدر أمني بالمحافظة قوله إن لغماً من مخلفات العدوان انفجر بسيارة في الطريق الصحراوي شرق مديرية الحزم ما أدى لاستشهاد ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين.

من جانبها أعلنت القوات المسلحة اليمنية الالتزام بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما استمر الطرف الآخر بذلك بعد دخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ.

وكان المبعوث الدولي الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غراندبيرغ أعلن أمس أن الأطراف استجابت لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين في اليمن يتم خلالها دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة ورحلات من وإلى مطار صنعاء.