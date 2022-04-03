قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم أربعة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب العامود في القدس المحتلة واعتدت على أربعة فلسطينيين قبل أن تعتقلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم فلسطينيا في المنطقة ذاتها.

الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين في رام الله

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم على الفلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي الجانية غرب رام الله وترمسعيا شمالها واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام.

وتواصل قوات الاحتلال ومستوطنوه جرائمهم وانتهاكاتهم بشكل يومي بحق الفلسطينيين وأرضهم بهدف تهجيرهم منها والاستيلاء عليها وتهويدها.

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