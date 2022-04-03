بيسكوف: تدمير القدرات العسكرية للقوات الأوكرانية بشكل شبه كامل

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن الجيش الروسي دمر القدرات العسكرية للقوات الأوكرانية بشكل شبه كامل خلال عمليته العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة بيلاروس 1 التلفزيونية “تجري عملية نزع السلاح في أوكرانيا على قدم وساق وقد دمرت القدرات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية بشكل شبه كامل خلال العملية الخاصة”.

ورداً على سؤال حول موقف موسكو في حال اعتداء حلف الناتو على بيلاروس قال بيسكوف : نحن متحدون من خلال الالتزامات المتبادلة أولاً في إطار دولتنا الاتحادية وثانياً في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتابع بيسكوف “إن الهجوم على أي دول عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي هو هجوم على روسيا ولذلك سيكون هناك دعم متبادل ومطلق بين روسيا وبيلاروس وهذا أمر ثابت ولا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك”.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد فى رسالة تهنئة وجهها اليوم إلى نظيره البيلاروسى إلكسندر لوكاشينكو بمناسبة يوم الاتحاد بين الشعبين الروسى والبيلاروسى “أن روسيا وبيلاروس تمكنتا فى الفترة الأخيرة من تحقيق الكثير من الأمور لتطوير التعاون التكاملى البناء بين البلدين”.

من جهة أخرى أكد بيسكوف أن هيبة الدولار واليورو اهتزت إلى حد كبير على خلفية ممارسات قطاع الطرق التي لجأت إليها الدول الغربية وقال إن “مكانة الدولار اهتزت بشكل رئيسي كعملة احتياطية رئيسية ويتحول المزيد من البلدان إلى العملات الوطنية في التسويات المالية بينها وهذه العملية في المرحلة البدائية الآن ولكن لم يعد من الممكن وقفها”.

وأضاف بيسكوف “تعرضنا لعقوبات غير مسبوقة في التاريخ ولم يكن هناك دولة تعرضت لذلك من قبل ولكن هناك شيء جيد فيها أنها تجعلنا نفكر ونعمل وتجعلنا ننتج أشياء لم نكن ننتجها من قبل”.

وكان الرئيس الروسي أوعز لحكومته في أواخر الشهر الماضي بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلاً من اليورو في غضون أسبوع.

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