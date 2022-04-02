القبض على شخص اعتدى على طفلة وقتلها في كناكر بريف دمشق

دمشق-سانا

ألقى عناصر قسم شرطة سعسع في ريف دمشق القبض على شخص قام بالاعتداء على طفلة وقتلها ورميها بين الأشجار ليلاً.

وبينت وزارة الداخلية في بيان اليوم إنه ورد اتصال هاتفي إلى شرطة ناحية سعسع من قبل أحد المواطنين يبلغهم بالعثور على جثة طفلة مرمية بين شجر الزيتون في بلدة كناكر وعليه توجهت دوريات من الناحية إلى المكان حيث شوهدت طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات مفارقة الحياة وتبين أن اسمها رغد . خ وتم إخبار الطبابة الشرعية في قطنا وبحضور هيئة الكشف القضائي ومن خلال الكشف تبين أن الطفلة قد تعرضت للاعتداء والخنق.

وذكرت الوزارة أنه ومن خلال التحقيق أفادت والدة الطفلة بأنها غادرت المنزل من أجل الشراء من أحد بقاليات بلدة كناكر ومن خلال البحث والتحري تم الاشتباه بالمدعو شادي. ز تولد 2005 والذي يعمل في إحدى البقاليات وعليه تم إحضاره إلى مركز الناحية وبالتحقيق معه أعترف بأن الفتاة دخلت إلى البقالية من أجل شراء البسكويت والشيبس حيث راودها عن نفسها فقام بإغلاق المحل وعندما حاولت الطفلة الصراخ قام بوضع يده على فمها ما أدى إلى غيابها عن الوعي ومن ثم قام بالاعتداء عليها.

وأوضحت الوزارة أن المدعو شادي قام بخنق الطفلة ووضعها بكيس خيش وتخبئتها في منزله وعند انقطاع التيار الكهربائي ليلاً قام بأخذها ورميها بين أشجار الزيتون في المنطقة مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.

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