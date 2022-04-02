خسارة محردة أمام الوحدة في دوري السيدات بكرة السلة

حماة-سانا

خسر فريق محردة أمام ضيفه الوحدة بنتيجة 66-27 نقطة في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة من دوري أندية الدرجة الأولى بكرة السلة لفئة السيدات.

وهذه هي الخسارة السادسة عشرة لفريق محردة في الدوري مقابل فوز وحيد وبقي في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة فيما حقق الوحدة فوزه الـ 12 محافظاً على مركزه الرابع برصيد 29 نقطة.

ويتصدر فريق الثورة ترتيب فرق دوري السيدات بعد مضي 17 جولة برصيد 32 نقطة يليه تشرين ثانياً بالرصيد ذاته فيما يحتل قاسيون المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

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