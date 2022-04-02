تمديد فترة استقبال مشاركات الطلاب بمبادرة تحدي القراءة العربي حتى نهاية نيسان

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية تمديد فترة استقبال مشاركات الطلاب من مختلف المراحل الدراسية بالنسخة السادسة لمبادرة تحدي القراءة العربي للعام 2021- 2022 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة حتى نهاية شهر نيسان الجاري.

وذكر المنسق العام للمبادرة في سورية علي العباس في تصريح لمراسلة سانا أن تمديد قبول المشاركين تم نظراً للإقبال الكبير من الطلاب على المشاركة في هذا التحدي لتبدأ بعدها التصفيات خلال شهر أيار القادم.

ولفت العباس إلى أن المنسقين في المدارس مستمرون بتسجيل الطلاب الذين يقرؤون 50 كتاباً للمشاركة بالتصفيات التي ستقام في شهر أيار والتي تشرف عليها لجان تحكيم موزعة على كل المدارس.

وأوضح العباس أن المرحلة الثانية ستكون على مستوى المحافظات في شهر حزيران حيث يشارك من كل مدرسة الثلاثة الأوائل ليتأهل بعدها 100 مشارك من كل المحافظات ليتنافسوا على مستوى سورية.

وعقد في 23 آذار الماضي في مدينة دبي الاجتماع التنسيقي للنسخة السادسة من مبادرة تحدي القراءة العربي التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة سورية حيث وصل عدد المشاركين بالمسابقة من سورية قبل التمديد 160 ألف مشارك منهم 7 آلاف طالب أنهوا قراءة 50 كتاباً.

رحاب علي