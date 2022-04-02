الرئيس الأسد يبحث مع السلطان هيثم بن طارق العلاقات الأخوية بين سورية وعمان ومسار التعاون الثنائي

دمشق-سانا

جرى اليوم اتصال هاتفي بين السيد الرئيس بشار الأسد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.

وتبادل الرئيس الأسد وجلالة السلطان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك متمنيين لشعبي البلدين والشعوب العربية والإسلامية الخير والازدهار.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين سورية وعمان ومسار التعاون الثنائي بينهما والذي يحقق تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات وتم التأكيد على الاستمرار في العمل المشترك من أجل تعزيز هذا المسار وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يسهم في توثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما.