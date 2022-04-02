موسكو: معلومات جديدة توثق النشاط البيولوجي الأوكراني الأمريكي

موسكو-سانا

كشفت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي إيرينا ياروفايا عن معلومات جديدة تؤكد ممارسة النظام الأوكراني بالتعاون مع الولايات المتحدة أنشطة خطيرة ضمن برنامج بيولوجي.

ووفقا لبيان نشره مجلس الدوما على موقعه قالت ياروفايا خلال اجتماع افتراضي عقدته اليوم مع ممثلين عن وزارة الصحة في جمهورية لوغانسك “أن تحقيقاً برلمانياً اكتشف أدلة على تنفيذ عملية تخريبية بيولوجية محتملة في إحدى مدارس جمهورية لوغانسك الشعبية”.

وأضافت ياروفايا “تم العثور على آثار عمليات تخريبية من بينها أوراق نقدية ملوثة بمواد بيولوجية قرب إحدى المدارس في تشرين الثاني 2020 مبينة أن ذلك لم يكن سوى عملية تخريبية لكن مستوى اليقظة المرتفع لأجهزة إنفاذ القانون في جمهورية لوغانسك أتاح تفادي كارثة”.

وسبق أن أقر مجلسا الاتحاد والدوما الروسيان تشكيل لجنة مشتركة لإجراء تحقيق برلماني في الأنشطة البيولوجية التي تمارسها الولايات المتحدة في أوكرانيا.

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