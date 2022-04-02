ساليفان: ضرورة مواصلة الحوار مع روسيا حول قضايا الأمن

موسكو-سانا

أعرب السفير الأمريكي لدى روسيا جون ساليفان عن اعتقاده بضرورة مواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن حول قضايا الأمن وأسلحة الدمار الشامل.

ونقلت وكالة انترفاكس عن ساليفان قوله اليوم “أرى أنه من المهم أن تواصل الولايات المتحدة وروسيا مناقشة جل القضايا المتعلقة بالأمن بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل التي تملكها كلتا الدولتين”.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أشار الشهر الماضي إلى أن الحوار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي والأمن وغيرها من المواضيع المهمة لا يخدم مصالح الدولتين فقط بل ومصالح العالم كله لذا فسوف يضطر البلدان للجلوس إلى طاولة الحوار عاجلاً أم آجلاً.

يذكر أن العلاقات الروسية الأمريكية تشهد تأزماً خلال الفترة الأخيرة بسبب السياسات التي تتبعها الإدارة الأمريكية بنهج العقوبات الأحادية ومحاولات الهيمنة.