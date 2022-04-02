احتجاجات في بريطانيا جراء ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء طالب فيها المتظاهرون برحيل رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وذكرت وسائل إعلام أن المحتجين حملوا جونسون مسؤولية هذا الارتفاع ورددوا شعارات “بوريس ارحل” كما رفعوا لافتات كتب عليها عبارات “لست صالحاً للحكم” في إشارة إلى رئيس الوزراء البريطاني.

بدورهم قال خبراء إن زيادة أسعار الطاقة بنسبة 54 بالمئة دخلت حيز التنفيذ في بريطانيا أمس فيما تعد أسوأ أزمة تكلفة معيشية تشهدها البلاد منذ 50 عاماً.

وأشار محافظ البنك المركزي الإنكليزي أندرو بيلي إلى أن البلاد تواجه أقوى صدمة من أسعار الطاقة منذ سبعينيات القرن الماضي حيث رفع بنك إنكلترا هذا الشهر أسعار الفائدة من 0.5 بالمئة إلى 0.7 بالمئة وهي ثالث زيادة على التوالي ينفذها البنك لاحتواء التضخم.