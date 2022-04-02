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بوتين يبحث مع توكايف مستجدات العملية العسكرية في أوكرانيا

2022-04-02

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف اليوم مستجدات العملية العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان لها أن بوتين “أطلع توكايف على سير العملية العسكرية الخاصة بحماية دونباس والمفاوضات بين المسؤولين الروس والأوكرانيين”.

وأضاف البيان أن “بوتين وتوكايف استعرضا خلال المكالمة الهاتفية العلاقات الثنائية مع التركيز على المسائل العملية المتعلقة بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري إضافة إلى تعزيز التعاون ضمن إطار الهياكل التكاملية لبلدان منطقة أوراسيا”.

ووفقاً للبيان “تم تأكيد السعي المشترك إلى اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتعزيز علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكازاخستان”.

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