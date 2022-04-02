وزير لبناني: إنشاء منطقة اقتصادية قرب الحدود مع سورية يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين

بيروت-سانا

أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني الدكتور علي حمية أن إنشاء منطقة اقتصادية قرب معبر القاع الحدودي اللبناني مع سورية سيسهم بجذب الاستثمارات المحلية والخارجية ويعزز وضع لبنان الاقتصادي.

وأوضح حمية خلال لقاء عقده اليوم مع فعاليات من البقاع أن هذه المنطقة الاقتصادية ستؤدي إلى تنشيط الدورات الاقتصادية المناطقية إضافة إلى خلق فرص عمل وستكون لها اهمية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين سورية ولبنان.

وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر منذ نحو أسبوعين قرارات حول وضع المعابر الحدودية مع سورية لتنشيط عبور الترانزيت والشاحنات والبرادات بين البلدين ولتسهيل حركة التنقل بتكلفة أقل.

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