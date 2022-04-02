روسيا تعد رواد فضاء للقيام برحلات إلى القمر والكواكب الأخرى

موسكو-سانا

أعلن المدير العام لمؤسسة روسكوسموس الروسية ديميتري روغوزين أن بلاده تعد رواد فضاء للقيام برحلات إلى القمر وإلى كواكب النظام الشمسي الأخرى.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن روغوزين قوله “أنجزت المؤسسة والهيئات التابعة لها ومؤسسة إينيرغيا الصاروخية الفضائية والمعاهد العلمية الاختصاصات الضرورية التي تسمح بإعداد البعثات الفضائية الطويلة الأمد البعيدة وليس فقط القريبة من كوكب الأرض” لافتاً إلى أن “هذه التكنولوجيات ستكون ضرورية مستقبلاً لتنظيم رحلة إلى القمر وربما إلى الكواكب الأخرى للنظام الشمسي”.

من جهة ثانية أفاد روغوزين بأن مسؤولي وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية ردوا على اقتراح روسكوسموس برفع العقوبات عن صناعة الفضاء الروسية مشيراً إلى أنهم أكدوا على الاستمرار في تمكين التعاون لضمان مواصلة التشغيل الآمن لمحطة الفضاء الدولية.