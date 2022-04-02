إيرادات النفط العراقي تسجل في آذار الماضي أعلى مستوى لها منذ خمسة عقود

بغداد-سانا

أعلنت وزارة النفط العراقية أن إيرادات النفط بلغت في آذار الماضي أعلى مستوى لها منذ العام 1972 مسجلة 07ر11 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها إن مجموع كمية الصادرات لشهر آذار من النفط الخام بلغ 100 مليون و563 ألفاً و999 برميلا بإيرادات بلغت 07ر11 مليار دولار لافتاً إلى أن هذه الاحصائية تعتبر أولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة للشهر الماضي.

وأوضح البيان أن معدل الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و244 ألف برميل فيما بلغ سعر البرميل الواحد اكثر من 110 دولارات.

وكانت وزارة النفط أعلنت في شباط الماضي أن العراق سجل معدلاً قياسياً للصادرات والإيرادات النفطية منذ ثماني سنوات حيث بلغت قيمتها5ر8 مليارات دولار.

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