الممثل يوسف حرب صحفي يواجه الاحتلال في جوقة عزيزة

دمشق-سانا

يجسد الممثل السوري الشاب يوسف حرب شخصية صحفي يقاوم الاحتلال الفرنسي في ثلاثينيات القرن الماضي من خلال مسلسل “جوقة عزيزة” الذي يجمع بين نخبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد- نسرين طافش-هبة نور وغيرهم.

العمل الذي كتبه وأخرجه خلدون قتلان وإنتاج شركة غولدن لاين يلعب فيه حرب شخصية الصحفي أدهم الذي يشق طريقه نحو عالم السياسة الخفي زمن الاحتلال الفرنسي وسط العديد من الأحداث.

حرب الذي يقف للمرة الأولى مع النجم سلوم حداد الذي يجسد شخصية “حمدي حميها” أعرب عن سعادته الكبيرة وحماسه العالي للعب هذه الشخصية كما ستجمعه مشاهد مع كل من الفنانين خالد القيش بشخصية “الكابتن طارق” ويزن السيد بشخصية “الملازم خليل”.

وكان الممثل يوسف حرب شارك في الأعوام الماضية بالعديد من الأعمال الدرامية مثل الموسم التاسع من مسلسل باب الحارة -مذنبون أبرياء-والمهلب بن أبي صفرة- الجوكر- النحات- حضور لموكب الغياب وغيرها.

هادي عمران

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