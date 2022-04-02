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170 عسكرياً أوكرانيا ألقوا أسلحتهم في لوغانسك الشعبية

2022-04-02

لوغانسك-سانا

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية فيكتوريا سيرديوكوفا أن 170 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم في أراضي الجمهورية.

وقالت سيرديوكوفا في حديث لوكالة نوفوستي نشر اليوم: “حتى الآن ألقى 170 عسكرياً أوكرانيا أسلحتهم وهم متواجدون حالياً في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية”.

ولفتت إلى أن لوغانسك أعلنت أكثر من مرة أن كل العسكريين الأوكرانيين الذين يلقون أسلحتهم طوعاً وينتقلون إلى جانب الجمهورية وليسوا مسؤولين عن قتل المدنيين سيتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء العملية العسكرية.

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