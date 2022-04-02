2 نيسان 2015- الوصول لاتفاقية ابتدائية شاملة مع إيران حول برنامجها النووي

دمشق-سانا

1917 – الكونغرس الأمريكي يوافق على خوض الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا.

1918 – الجيش البريطاني يدخل فلسطين.

1930 – تنصيب هيلا سيلاسي إمبراطورا على الحبشة.

1933 – أول طائرتين بريطانيتين تحلقان فوق قمة إفرست.

1962 – الولايات المتحدة تنسحب من قاعدة الظهران في السعودية.

1964 – اليمن يتهم بريطانيا بشن هجمات جوية على أراضيه.

1982 – المملكة المتحدة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأرجنتين بسبب استيلاء الأرجنتين على جزر فوكلاند وبدء ما عرف باسم حرب الفوكلاند.

1990 – أوغندا والسودان توقعان معاهدة عدم اعتداء مع إلزام كل دولة بألا تسمح باستخدام أرضها للقيام بأعمال عدائية ضد الأخرى.

2005 – الفاتيكان يعلن عن وفاة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني بعد فترة مرض طويلة.

2009 – قمة مجموعة العشرين المنعقدة في لندن تقر خطة لإنعاش الاقتصاد العالمي تعتبر الأكبر على الإطلاق وذلك من خلال ضخ ترليون دولار منها 500 مليار دولار تقدم إلى صندوق النقد الدولي اضافة إلى 50 مليار دولار في صورة مساعدات مباشرة للدول الأكثر فقراً.

2014 -الفرنسية من أصل أندلسي آن هيدالغو تصبح أول امرأة تتولى منصب عمدة باريس عقب فوزها في الانتخابات البلدية.

2015- الوصول لاتفاقية ابتدائية شاملة مع إيران حول برنامجها النووي.

من مواليد هذا اليوم..

1743 – توماس جفرسون رئيس الولايات المتحدة الثالث.

1862 – نيكولاس موراي باتلر أكاديمي وسياسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1931.

من وفيات هذا اليوم..

1914 – بول فون هايس كاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1910.

1995 – هانز ألففين عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1970.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي للتوحد.

اليوم العالمي لكتاب الطفل.