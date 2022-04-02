النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية في عامين

نيويورك-سانا

سجل النفط أكبر خسارة أسبوعية له في عامين تزامنا مع أكبر سحب على الإطلاق من الاحتياطيات الاستراتيجية في الولايات المتحدة.

وحسب رويترز هبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 3ر0 بالمئة إلى 39ر104 دولارات للبرميل عند التسوية.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 01ر1 دولار أو واحداً بالمئة إلى 27ر99 دولاراً للبرميل.

وخسرت العقود القياسية لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط حوالي 13 بالمئة في أكبر انخفاض أسبوعي لهما.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency