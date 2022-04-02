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الصحة الروسية: تسجيل أول لقاح أنفي في العالم ضد فيروس كورونا

2022-04-01

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم تسجيل أول لقاح أنفي في العالم ضد فيروس كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الخدمة الصحفية للوزارة قولها في بيان إن وزارة الصحة الروسية سجلت الشكل الأنفي للقاح “سبوتنيك في” للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد الذي طوره مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا.

وأوضحت الوزارة أن اللقاح الأنفي يتكون من جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع مشيرة إلى أنه يمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكبر.

وكان نائب مدير مركز “غاماليا” دينيس لوغونوف قال في وقت سابق إن اللقاح الأنفي الجديد ضد كورونا يترك حداً أدنى من التأثيرات الجانبية على متلقيه.

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