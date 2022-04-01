التشغيل التجريبي لمحطتي الضخ الفرعيتين بمسكنة لإرواء ألف هكتار إضافية

حلب-سانا

بدأت مديرية التشغيل والصيانة التابعة للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بمشاريع حوض الفرات الأعلى اليوم التشغيل التجريبي لمحطتي الضخ الفرعيتين في مزرعة تشرين والجلاء بنجاح ما يسهم بإدخال أكثر من 1000هكتار إضافي من المساحة المزروعة في مشروع منشأة الأسد للري في منطقة مسكنة بريف حلب الشرقي.

وأوضح المهندس أحمد العلي مدير التشغيل والصيانة في تصريح لمراسل سانا أن عملية التشغيل تمت بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن تم إدخال كل مساحة المنشأة بالاستثمار والمقدرة بنحو 17 ألف هكتار مشيراً إلى أن المحطتين تعملان بواسطة مجموعات التوليد الاحتياطية ريثما يتم تأمين التغذية الكهربائية لهما.

قصي رزوق

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