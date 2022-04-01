قرعة نهائيات كأس العالم تفرز مجموعات متوازنة

الدوحة-سانا

أجريت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة قرعة نهائيات النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 21 تشرين الثاني المقبل وحتى 18 كانون الأول 2022 بمشاركة 32 منتخبا.

وتم وفق القرعة توزيع الفرق المشاركة إلى 8 مجموعات ضمت الأولى كلا من منتخبات قطر “المستضيفة” والإكوادور والسنغال وهولندا بينما أوقعت المجموعة الثانية المنتخب الإيراني إلى جانب كل من إنكلترا والولايات المتحدة والمتأهل من الملحق الأوروبي من بين منتخبات “ويلز أو أوكرانيا أو إسكتلندا”.

وضمت المجموعة الثالثة كلا من منتخبات الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا والرابعة منتخبات فرنسا و”الإمارات أو أستراليا أو بيرو” والدنمارك وتونس والخامسة إسبانيا و”كوستاريكا أو نيوزيلندا” وألمانيا واليابان.

كذلك وقعت كل من بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا في المجموعة السادسة فيما ضمت المجموعة السابعة منتخبات البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون وجمعت المجموعة الثامنة كلا من منتخبات البرتغال وغانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.

وتأهل حتى الآن 28 منتخبا إلى المونديال إضافة إلى المنتخب القطري مستضيف البطولة وستحسم البطاقات الثلاث الأخيرة المؤهلة لكأس العالم في وقت لاحق عبر الملحق المكمل.

وسبق إجراء القرعة تقسيم المنتخبات الـ 32 إلى 4 مستويات بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر يوم الخميس الماضي حيث ضم المستوى الأول منتخبات قطر والبرازيل وبلجيكا وفرنسا والأرجنتين وإنكلترا وإسبانيا والبرتغال بينما ضم المستوى الثاني كلا من المكسيك وهولندا والدنمارك وألمانيا والأوروغواي وسويسرا والولايات المتحدة وكرواتيا.

وألحق بالمستوى الثالث كل من السنغال وإيران واليابان والمغرب وصربيا وبولندا وكوريا الجنوبية وتونس فيما ضم المستوى الرابع السعودية وغانا والإكوادور والكاميرون وكندا إضافة إلى المنتخب المتأهل من المسار الأول في الملحق الأوروبي “ويلز أو أوكرانيا أو إسكتلندا” والمنتخب المتأهل من الملحق العالمي الأول “الإمارات أو أستراليا أو بيرو” والمنتخب المتأهل من الملحق العالمي الثاني “كوستاريكا أو نيوزيلندا”.

وتمت خلال القرعة مراعاة عدم وضع منتخبين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة باستثناء منتخبات قارة أوروبا ولكن ليس أكثر من منتخبين أوروبيين في مجموعة واحدة.