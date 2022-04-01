مشاركة واسعة في بطولة الجمهورية للتايكواندو للأندية لفئة الإناث

حلب-سانا

حظيت بطولة الجمهورية للتايكواندو للأندية لفئات الناشئات والشابات والسيدات التي أقيمت في حلب مؤخراً بمشاركة 150 لاعبة مثلن 20 نادياً.

وحقق الكرامة المركز الأول بالترتيب العام للبطولة برصيد 13 ذهبية و6 فضيات و4 برونزيات تلاه نادي دمر بـ 5 ذهبيات وفضية و6 برونزيات ثم الشرطة بـ 4 ذهبيات و3 فضيات و9 برونزيات ثم رام العنز بـ 3 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات فالحرفيين خامساً بـ 3 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات.

رئيس اتحاد التايكواندو شريف ديركي أشار في تصريح لـ سانا إلى أن البطولة أقيمت بمشاركة كبيرة من لاعبات الأندية من مختلف المحافظات وقد أفرزت مجموعة من المواهب ستكون ضمن دائرة اهتمام الاتحاد لاحقا ضمن خطة مدروسة لإعدادها بالشكل الأمثل وتأتي إقامتها بحلب لإعادة تنشيط اللعبة في المحافظة.

رئيس اللجنة الفنية للتايكواندو بحلب أحمد غنام بين أن التحكيم جرى وفق النظام الإلكتروني المعتمد من الاتحاد العالمي للعبة وبالتالي خلت البطولة من الأخطاء التحكيمية.

عدد من اللاعبات المتوجات بالمراكز الأولى عبرن عن سعادتهن بالفوز بهذه البطولة بعد المنافسات القوية التي خضنها وأبدين استعدادهن للبطولات القادمة للمحافظة على صدارتهن لأوزانهن.

سامر خزمة