الحرارة توالي ارتفاعها والجو ربيعي وصحو بشكل عام

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها خاصة في المناطق الشرقية والبادية وتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يستمر الجو ربيعياً حاراً نسبياً وصحوا بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 31/14

المنطقة الجنوبية 30/14

المرتفعات الجبلية 24/11

المنطقة الوسطى 28/13

المنطقة الساحلية 23/15

المنطقة الشمالية 27/14

منطقة الجزيرة 31/16

المنطقة الشرقية 32/16

منطقة البادية 30/15.

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