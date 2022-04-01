افتتاح مدرسة الشهيدة رؤى الصاري بدمشق بعد تأهيلها من حريق نشب فيها

دمشق-سانا

افتتحت وزارة التربية اليوم مدرسة “الشهيدة رؤى صاري” للتعليم الأساسي “حلقة أولى” في منطقة الصالحية بدمشق بعد تأهيلها وترميمها وإصلاح جميع الأضرار التي لحقت بها جراء الحريق الذي نشب فيها نهاية عام 2019م.

وتخلل افتتاح المدرسة حفل تضمن عروض فقرات فنية وتراثية وأغاني أداها طلاب المدرسة وتكريم السيدة هنا اللحام التي درست في المدرسة منذ نحو سبعين عاماً وهي من سكان المنطقة.

وزير التربية الدكتور دارم طباع أوضح في تصريح للصحفيين أن ترميم المدرسة تم بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار والمتاحف ومحافظة دمشق للحفاظ على تراثها وتاريخها وهي ستكون إحدى المدارس النموذجية وجاهزة لاستقبال الطلاب بداية العام الدراسي القادم.

من جهته محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أكد أن المدرسة التي تم تأهيلها تعد من المدارس القديمة وتتميز بطابعها الاثري والتاريخي مؤكداً أن المحافظة تعمل دائما على التوسع في إنشاء وتأهيل المدارس وتقديم جميع الخدمات اللازمة.

يذكر أن حريقا نشب في المدرسة في 22 من شهر كانون الأول عام 2019م واقتصرت أضراره على الماديات.

حضر الافتتاح أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان ورئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة سومر الظاهر وعضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور ومدير تربية دمشق سليمان اليونس وعدد من أهالي الطلاب.

مالك عبدو

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