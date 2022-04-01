طهران: التعاون مع بكين في مواجهة الأحادية والحظر اللا إنساني

طهران-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استمرار التعاون بين بلاده والصين ومواجهة النزعة الأحادية للولايات المتحدة والحظر اللا إنساني.

وفي تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوضح عبد اللهيان أن مباحثاته مع نظيره الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي في مدينة تونشي بشرق الصين أكدت على استمرار التعاون بين البلدين ومواجهة النزعة الأحادية والحظر اللا إنساني إضافة الى تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية بشكل مناسب.

وكان عبد اللهيان دعا على هامش الاجتماع الوزاري لدول جوار أفغانستان أمس الولايات المتحدة الى التحلي بالواقعية أو تحمل مسؤولية فشل محادثات فيينا بشأن برنامج إيران النووي مشدداً على ان كل شيء يرتبط حالياً بالسلوك الأمريكي في هذا الموضوع.