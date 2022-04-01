فوز فريق العمال ببطولة دوري السويداء بكرة القدم للصالات

السويداء-سانا

أحرز فريق عمال السويداء لقب بطولة دوري المحافظة بكرة القدم للصالات لأندية الدرجة الثانية بفوزه على صلخد بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الإياب التي جمعتهما اليوم على أرض صالة نادي صلخد بالتعادل 2-2.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين بين الفريقين انتهت بالتعادل 2-2 ما جعلهما يحتكمان اليوم لركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الإياب بالنتيجة ذاتها.

وبهذه النتيجة سيشارك فريق العمال في التجمع النهائي المؤهل لأندية الدرجة الأولى.

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